МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения, что якобы Владимир Путин согласился с предложением разрешить майнинг в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии — регионах с избытком электроэнергии. Сенатор предложил изучить опыт других стран в регулировании криптовалют

Ранее агентство Блумберг выступило с утверждением со ссылкой на источники, что Путин якобы поддерживает идею российского правительства о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, но не согласен с предложением ЦБ полностью запретить его. Как утверждало агентство, Путин якобы поддерживает предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутская область, Красноярский край и Карелия.

"Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались", — сказал собеседник агентства.