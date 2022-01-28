МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам завершившегося 31 декабря первого квартала 2021-2022 финансового года выросла на 26%, до 3,959 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Mastercard в 2021 году увеличил прибыль более чем на треть

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 1,83 доллара против 1,42 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 1,81 доллара, прогноз составлял 1,7 доллара за акцию. Выручка Visa увеличилась на 24% год к году и составила 7,059 миллиарда долларов при прогнозе в 6,79 миллиарда долларов.

Операционные затраты Visa за прошедшие три месяца выросли на 24%, до 2,3 миллиарда долларов. Объем платежей в минувшем квартале вырос на 20%.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.