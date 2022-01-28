МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чтобы совершать операции с криптовалютами на общую сумму свыше 600 тысяч рублей в год, россиянам будет нужно проходить тестирование по аналогии с проверкой неквалифицированных инвесторов, пишут "Известия". Банк России раскритиковал предложения Минфина по рынку криптовалют

Соответствующее требование содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Как сообщил один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции и замглавы думской рабочей группы по регулированию цифровых активов Андрей Луговой, тестирование будет обязательным только для совершения транзакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами, например, токенами.

Также законопроект урегулирует вопросы майнинга. Как подчеркнул парламентарий, тариф на электроэнергию для майнеров "должен быть как для юридических лиц".

Помимо тестирования и майнинга, планируется законодательно определить четкий круг субъектов, которые получат право совершать операции с криптовалютой. К ним будут отнесены уполномоченные банки, криптообменники и криптобиржи. Банки должны будут получить отдельную лицензию на такие операции, а иностранным криптобиржам потребуется "специальным образом" регистрироваться в России.

Параллельно дорабатываются поправки в Налоговый кодекс о декларировании криптовалюты.

Как сообщил Луговой, а также его коллега по палате, глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, принятие закона задерживается из-за позиции Центробанка. Аксаков отметил, что ожидает утверждения этих поправок уже в весеннюю сессию Госдумы, то есть в первом полугодии. Он добавил, что минимальный порог обязательного декларирования операций с цифровой валютой ко второму чтению не изменится — 600 тысяч рублей в год.