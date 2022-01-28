МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет газета РБК со ссылкой на источники. Россиян могут обязать проходить тест перед покупкой криптовалюты

"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России… Карта рассчитана на период до конца 2022 года", — пишет газета со ссылкой на документ, который есть в ее распоряжении. Его содержание подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе.

Дорожная карта, как указывается, предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России.

"Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок", — утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.

ЦБ РФ 20 января опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в России. Так, Банк России предлагает законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. А за нарушения этих требований ЦБ предлагает ввести ответственность в виде штрафов. В свою очередь Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалют; министерство подготовило соответствующую концепцию и, как сообщал в минувший вторник глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, ждет позицию правительства по этому вопросу.