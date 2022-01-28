РБК: вице-премьер Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют до конца 2022 года
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет газета РБК со ссылкой на источники.
"Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России… Карта рассчитана на период до конца 2022 года", — пишет газета со ссылкой на документ, который есть в ее распоряжении. Его содержание подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе.
Дорожная карта, как указывается, предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. Вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России.
"Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок", — утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.
ЦБ РФ 20 января опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в России. Так, Банк России предлагает законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. А за нарушения этих требований ЦБ предлагает ввести ответственность в виде штрафов. В свою очередь Минфин РФ выступает за регулирование, а не запрет криптовалют; министерство подготовило соответствующую концепцию и, как сообщал в минувший вторник глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, ждет позицию правительства по этому вопросу.
https://1prime.ru/finance/20220128/835913634.html