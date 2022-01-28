МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Повышенный спрос на продажу валюты зафиксировали российские банки, в то же время часть кредитных организаций не отметили интереса к конверсионным операциям, показал опрос банков, проведенный РИА Новости. Эксперт дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы

"Среднесуточный объем валютообменных операций с 24 по 26 января вырос на 62% относительно показателей неделей ранее (17-19 января). В общем количестве операций с 24 по 26 января у клиентов лидируют продажи — на них приходится 57%, а на покупки — 43%",- отметили в пресс-службе банка "Русский стандарт".

Рост продажи валюты, в особенности доллара, отметил управляющий директор, руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев. Также спрос на продажу валюты отметили в АТБ, "МТС банке", Росбанке.

Больше валюто-обменных операций стало в ПСБ и банке "Ренессанс Кредит", где отметили, что в равной степени произошел рост как покупки, так и продажи валюты. В то же время роста интереса к продаже валюты не отметили в банках "Уралсиб" и МКБ, а возросшего интереса к покупке не было в банке "Зенит".

"Опыт прежних периодов, когда наблюдалась сильная волатильность курсов, научил людей не совершать поспешных действий. Мы видим, что сейчас большое число клиентов более взвешенно и спокойно относятся к колебаниям на валютном рынке, чем, например, в 2014 году", — обратил внимание руководитель по клиентским операциям на валютном рынке ПСБ Олег Рабец.