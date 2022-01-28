МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries по итогам 2021 года увеличил оборот на 93%, до 844 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Лента" увеличила общую выручку в 2021 году на 8,6%

"Оборот GMV (чистый оборот от продаж товаров и услуг, с учетом возвратов) в 2021 году вырос на 93%, до 844 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Кроме того, в четвертом квартале 2021 года продажи обновили исторический максимум, достигнутый в третьем квартале, и составили 304,8 миллиарда рублей, увеличившись в годовом выражении более чем в два раза.

Число заказов за год выросло почти в 2,5 раза (на 146%), до 808,6 миллиона; покупатели приобрели через Wildberries свыше 1 миллиарда товаров, что на 81% больше, чем в 2020 году.

По прогнозам компании, прибыль до налогообложения по итогам 2021 года составит около 18 миллиардов рублей. Она будет направлена в дальнейшее развитие — строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса и расширение ассортимента. Эксперт оценил решение Mastercard снизить тарифы для онлайн-магазинов

Покупательская аудитория компании за 2021 год достигла 113 миллионов пользователей (MAU). Совокупная площадь складских помещений превысила 720 тысяч квадратных метров (было построено 350 тысяч квадратных метров новых площадей), что позволило ускорить доставку товаров в регионы страны и оптимизировать расходы предпринимателей-партнеров на логистику.

Компания в 2021 году вышла на рынки 11 новых стран — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. Таким образом, география работы онлайн-ритейлера охватывает уже 19 стран.