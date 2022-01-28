МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В январе 2022 года некоторые банки, предоставляющие ипотечные продукты, не стали дожидаться заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке и повысили проценты по по жилищным кредитам. В частности, банк ВТБ повысил ставку по ипотеке на один процент — до 10,3%. По мнению экспертов, остальные игроки не смогут остаться в стороне и жилищные кредиты будут дорожать. Как долго будет сохраняться этот тренд — разбилось агентство "Прайм".

Мяч за другими

За 2021 год ключевая ставка Банка России выросла в два раза: за семь заседаний с 4,215% она выросла до 8,5% годовых, напоминает заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. По его мнению, инфляционные процессы, которые мы наблюдали в мире весь прошлый год, в 2022 году продолжатся.

"Скорее всего на уровне 8,5% ключевая ставка не остановится и прибавит в течение первого полугодия 2022 года ещё 0,5‒1 процентного пункта. Понятно, что вслед за Банком России поднимают ставки крупнейшие ипотечные банки, при этом 10% — психологически важный рубеж для ипотечников, и поэтому ипотечные ставки пока выстраиваются вокруг этой величины, стараясь её не превышать. Это объясняет более сдержанный рост ипотечных ставок по программам без государственной субсидии, чем это могло бы быть вызвано экономической ситуацией и двукратным ростом ключевой ставки в 2021 году" — рассуждает Цыганов.

Есть и другая причина: кривая процентных ставок государственных бумаг ОФЗ, от которой банки "оценивают" свои кредитные продукты, выросла на один процентный пункт, превысив уровень ставок кредитования по ипотеке.

"Выдача ипотеки при таком уровне безрисковых ставок госдолга нерентабельна, имеет низкую экономическую эффективность, поэтому банки будут вынуждены поднять ставки по ипотеке", — отмечает в свою очередь эксперт банковского сектора Андрей Бархота.

Сейчас в России больше половины всех выдач ипотечных займов приходится на Сбербанк, но лидер рынка пока сохраняет ставки на уровне прошлого года и, в отличие от ВТБ, не повышал их. Однако в ближайшее время эта ситуация может поменяться, считают собеседники агентства. Этому будет способствовать экономическая ситуация: уточняется величина инфляции, на этом фоне растут инфляционные ожидания, растут и ставки по депозитам.

По мнению Цыганова, банки буду вынуждены будут повысить ставки по ипотечным продуктам.

"ВТБ уже сделал этот рядовой шаг на фоне весьма продолжительного тренда на повышение. Сейчас ставки предложения у многих банков по ряду продуктов выше 10%. Этот рубеж практически пройден. В течение февраля однозначные ставки останутся только в льготных программах и совместных программах банков с застройщиками", — считает главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко. Он добавляет, что для граждан, которые оформят кредиты и готовы сделать большой первоначальный взнос, процент по кредиту может быть снижен в рамках специальных программ в том или ином банке.

Застройщики в ожидании

По мнению управляющего партнера "ВекторСтройФинанса" Андрея Колочинского, вслед за ВТБ и остальные участники рынка будут пересматривать условия по своим ипотечным продуктам.

"Сейчас средняя ставка по базовым ипотечным программам плавно приближается к двузначным показателям. Скорее всего, на следующем заседании ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 11 февраля, регулятор примет решение в очередной раз увеличить её, так как показатели инфляции всё ещё существенно превышают цель. Если это произойдёт, ипотечные ставки ещё подрастут", — отмечает он и допускает, что вслед за этим будет снижение продаж у столичных застройщиков. Более ясной ситуация станет к июлю, когда встанет вопрос о продлении программы государственной поддержки, запущенной в 2020 году.

Колочинский приводит в пример кризис 2015 года, когда льготная ипотека не раз продлевалась, пока рыночные ставки не сравнялись со значением льготной ставки и необходимость в государственной поддержке исчезла. Также он не исключает, что продолжат расти ипотечные продукты, по условиям которых застройщики субсидируют ставку за счёт собственных средств.

В свою очередь руководитель Департамента ипотечного кредитования девелоперской компании 3S Group Андрей Носонов также не исключает роста ключевой ставки и изменения процентов по ипотеке. "В связи с этим мы ожидаем небольшого проседания. Однако нельзя сказать, что спрос снизится существенно. Потребность людей в жилье не удовлетворена, а ипотека — самый комфортный способ приобретения новой квартиры для многих покупателей. Банки в свою очередь будут стараться немного нивелировать рост ставок с помощью субсидированной ипотеки в коллаборациях с банками", — рассуждает эксперт.

По мнению собеседников агентства, банки будут аккуратно повышать ставки по ипотечным продуктам, оставляя нетронутыми условия по госпрограммам. В долгосрочной перспективе у крупных игроков снова появится возможность держать уровень процентной ставки ниже рынка, но сейчас повышение ставок может произойти уже в обозримой перспективе, особенно — на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, резюмировал генеральный директор РАСК Фёдор Выломов.