МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Рост ипотечного портфеля банков России в 2021 году превысил 30% против 25% годом ранее, однако ЦБ не видит высоких рисков перегрева на данном рынке, говорится в обзоре регулятора.

"По итогам 2021 года рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) превысил 30%, превзойдя результат 2020 года (около 25%). Однако мы не видим высоких рисков перегрева, так как, по нашим ожиданиям, в среднесрочном прогнозе выдачи снизятся до более умеренных уровней ввиду роста ипотечных ставок", — сказано в документе.

По данным ЦБ, на 1 января прошлого года ипотечный портфель российских банков составлял 9,27 триллиона рублей. Таким образом, долги россиян по ипотеке по итогам 2021 года превысили 12 триллионов рублей.