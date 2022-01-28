2022-01-28T13:34:19+03:00
2022-01-28T13:34:19+03:00
2022-01-28T13:34:19+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220128/835918818.html
Центробанк не видит рисков перегрева рынка ипотеки
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МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Рост ипотечного портфеля банков России в 2021 году превысил 30% против 25% годом ранее, однако ЦБ не видит высоких рисков перегрева на данном рынке,... ПРАЙМ, 28.01.2022
финансы, бизнес, новости, недвижимость
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Рост ипотечного портфеля банков России в 2021 году превысил 30% против 25% годом ранее, однако ЦБ не видит высоких рисков перегрева на данном рынке, говорится в обзоре регулятора.
"По итогам 2021 года рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) превысил 30%, превзойдя результат 2020 года (около 25%). Однако мы не видим высоких рисков перегрева, так как, по нашим ожиданиям, в среднесрочном прогнозе выдачи снизятся до более умеренных уровней ввиду роста ипотечных ставок", — сказано в документе.
По данным ЦБ, на 1 января прошлого года ипотечный портфель российских банков составлял 9,27 триллиона рублей. Таким образом, долги россиян по ипотеке по итогам 2021 года превысили 12 триллионов рублей.