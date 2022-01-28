МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россияне в случае запрета операций с криптоактивами в стране смогут без проблем продать криптовалюту за рубежом и вернуть средства в Россию, но должны будут задекларировать их, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Граждане смогут продать криптовалюту на иностранной бирже и вернуть свои средства в Россию", — пояснила она в интервью YouTube-каналу InvestFuture, отвечая на соответствующий вопрос.

"Естественно, у банка возникнет вопрос о легальном происхождении этих денег. Поэтому очень важно будет декларировать такие вложения, и после этого будет возможно вернуть полученные средства… при продаже криптовалют, вернуть их в российскую финансовую систему. Проблем здесь не будет", — добавила Данилова.

ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В то же время Минфин РФ выступает за регулирование (и тем самым легализацию), а не запрет криптовалют, подготовил соответствующую концепцию и ждет позиции правительства по этому вопросу.