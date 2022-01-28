ЦЮРИХ, 28 янв — ПРАЙМ. Выручка энергетических компаний от поставок электроэнергии майнерам в России превышает 75 миллиардов долларов в год и в краткосрочной перспективе может вырасти вдвое, сообщил РИА Новости основатель и генеральный директор компании BitRiver Игорь Рунец. Биткоин дорожает на 10% после падения в цене до семимесячного минимума

"По оценкам BitRiver, общее потребление электроэнергии на майнинг криптовалют в России составило свыше 20 миллиардов киловатт-час за 2021 год. В финансовом эквиваленте выручка одних лишь энергокомпаний от поставки электроэнергии майнерам уже составляет свыше 75 миллиардов рублей в год с потенциальным ростом в два раза в краткосрочной перспективе", — сказал глава BitRiver, крупнейшего в России оператора дата-центра по майнингу криптовалюты.

Рунец добавил, что основную долю ответственного платежеспособного энергопотребления составляют крупные центры обработки данных, предоставляющие инфраструктуру под ключ для майнинга криптовалют и других блокчейн-вычислений.

При этом он заявил, что действия "бытовых" майнеров приводят к многочисленным авариям в электросетевом комплексе и разрешить эту проблему помогла бы системная работа регуляторов по дифференциации тарифов для населения в зависимости от объемов потребления электроэнергии и тесного взаимодействия энергосбытовых компаний с интернет-провайдерами в части обмена информацией о подключении майнеров.

"Также отрицательное влияние "бытового" и иного мелкого майнинга на энергосистему может быть купировано за счет введения ответственности потребителей электроэнергии за нецелевое использование подключенных к сети их энергопринимающих устройств", — добавил эксперт.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы России, связанные с оборотом и использованием криптовалют. А ранее в январе он выпустил доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты.