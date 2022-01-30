МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Только каждый четвертый житель России делает накопления, при этом большинство из них откладывают менее 5 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В Рыбном союзе объяснили, почему россияне перестали есть морепродукты

Исследование проводилось в январе по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян из всех регионов страны.

"Лишь 26% граждан России делают накопления. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее 5 тысяч рублей, 20% – от 5 до 10 тысяч рублей, а 9% – от 15 до 20 тысяч рублей. Больше 20 тысяч удается скопить только 7% опрошенных", — пишут аналитики.

Отмечается, что чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки — например, на недвижимость, автомобили, бытовую технику, — а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день".

По данным ЦБ, объем средств россиян в банках ускорил рост в 2021 году до 5,7% с 4,2% годом ранее. По итогам прошлого года граждане хранили в кредитных организациях 34,7 триллиона рублей.