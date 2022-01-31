АСВ вернуло Банку России еще 14,6 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Банку России еще 14,6 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 214 миллиардов, сообщила госкорпорация.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"… 31 января 2022 года перечислила Банку России 14,6 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности Фонда обязательного страхования вкладов… Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 214 миллиардов рублей без учета процентов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 13 миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 1,6 миллиарда. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 654,6 миллиарда рублей, из них 628 миллиардов — на погашение основной суммы долга.
В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности Фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.
Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.
https://1prime.ru/finance/20220131/835940210.html