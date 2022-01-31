МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Банку России еще 14,6 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 214 миллиардов, сообщила госкорпорация. Андрей Мельников стал новым гендиректором АСВ

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"… 31 января 2022 года перечислила Банку России 14,6 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности Фонда обязательного страхования вкладов… Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 214 миллиардов рублей без учета процентов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 13 миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 1,6 миллиарда. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 654,6 миллиарда рублей, из них 628 миллиардов — на погашение основной суммы долга.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности Фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.