МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк со вторника повысил ставки по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке на 1 процентный пункт, следует из информации на сайте кредитной организации. Россиянам рассказали, когда точно не надо брать ипотеку

Теперь минимальная ставка по данным программам составляет 10,3%. При этом ставки на рефинансирование ипотеки и по льготным программам остались неизменны.

Последний раз банк повышал ипотечные ставки в начале декабря. Тогда стоимость ипотеки на новостройки выросла на 0,5 процентного пункта, на вторичное жилье — на 0,2 процентного пункта.