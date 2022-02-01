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2022
https://1prime.ru/finance/20220201/835946776.html
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку"
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. Сбербанк со вторника повысил ставки по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке на 1 процентный пункт, следует из информации на сайте кредитной организации. Теперь... ПРАЙМ, 01.02.2022
банки, финансы, экономика, новости, сбербанк, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк со вторника повысил ставки по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке на 1 процентный пункт, следует из информации на сайте кредитной организации.
Теперь минимальная ставка по данным программам составляет 10,3%. При этом ставки на рефинансирование ипотеки и по льготным программам остались неизменны.
Последний раз банк повышал ипотечные ставки в начале декабря. Тогда стоимость ипотеки на новостройки выросла на 0,5 процентного пункта, на вторичное жилье — на 0,2 процентного пункта.