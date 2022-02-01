МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк продлил действие минимальной ставки в 0,1% годовых по государственной программе "Дальневосточная ипотека" до конца февраля, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку"

Ранее во вторник банк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 1 процентный пункт — до 10,3% годовых. При этом оставил без изменений ставку рефинансирования — 9,6%.

"Сбербанк продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе "Дальневосточная ипотека" до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года", — говорится в сообщении. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

Льготный кредит по программе "Дальневосточная ипотека" могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей, первоначальный взнос — от 15%.

Кредит по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на сельских территориях и моногородах в ДФО.