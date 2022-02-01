МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк запускает переводы денежных средств на кошельки одной из крупнейших китайских платежных систем Alipay по номеру телефона, комиссия составит 1% от суммы транзакции, информирует пресс-служба банка. Сбер отметил рост доступности жилья в России за пять лет

"Сбербанк сделал возможным перевод денег на кошелек Alipay в Китай по номеру телефона. Для отправки достаточно в "СберБанк Онлайн" ввести номер телефона и ФИО получателя, перевод автоматически зачислится на найденный кошелек в китайских юанях. Сервис запущен совместно с Western Union", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость быстрого платежа составит 1% от общей суммы перевода. По словам директора дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Леонида Шныра, сервис переводов в Китай будет востребован клиентами банка.

В декабре 2021 года зампред правления Сбербанка Кирилл Царев отмечал, что китайский рынок после рынка стран СНГ является наиболее потенциально перспективным в сфере совместного сотрудничества. По его словам, денежные потоки между КНР и Россией обусловлены туристическим движением, которое будет расти по мере снижения пандемийных ограничений.