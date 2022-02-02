МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банки в России не торопятся с решением о повышении ставок по ипотеке: одни ждут решения ЦБ по ключевой ставке и изменений на рынке, другие — только намереваются повысить процент по жилищным кредитам, часть банков приняла решение понизить ставку, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Сбер отметил рост доступности жилья в России за пять лет

"Мы постоянно анализируем наше продуктовое предложение с точки зрения баланса доходности и конкурентоспособности и с высокой долей вероятности будем реагировать на изменения рыночной ситуации. Раунды повышения банками ипотечных ставок, которые уже произошли, на наш взгляд, будут не последними", — сказал директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Вадим Мамонов, отметив при этом, что в банке ожидают очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.

Решение регулятора и ситуацию на рынке при изменении процентов по ипотеке принимают во внимание в ПСБ, "МТС Банке", а также банке "Санкт-Петербург", где наряду с МКБ не исключают возможность скорого повышения ставок. В МКБ отметили, что повышение может произойти до конца месяца. Повышать ставку сейчас не собираются в "Абсолют банке" и "МТС Банке".

Снизить ставку по ипотеке при определенных условиях решили в банке "Дом.РФ", где процент по ипотеке уменьшится на 0,2 процентного пункта, и в Россельхозбанке, где ставка по одной из программ опустится до 1,01% годовых. Понижение ставок делается с целью поддержать рынок новостроек и сохранить доступность ипотеки для населения, в том числе, и по социальным программам, объяснил директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.

Банк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз: дважды весной — на 0,75 процентного пункта, дважды летом — на 1,5 пункта, дважды осенью — еще на 1 пункт, и в декабре — на 1 процентный пункт, доведя ее до 8,5% годовых. Основными доводами стали ускоренное восстановление экономики и высокая инфляция.