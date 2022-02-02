МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россияне в начале текущего года активно скупают недвижимость, причем граждане оформляют сделки как при помощи ипотеки, так и без использования заемных средств, об этом говорит рост числа сделок, который фиксируют в банках, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Российские банки не торопятся поднимать ставку по ипотеке

"Отмечаем рост количества сделок с недвижимостью (не ипотека, а именно сделки, которые проводят в банке). То есть граждане (в Москве, во всяком случае) активно скупают недвижимость", — рассказали в Азиатско-Тихоокеанском Банке.

Банк "Дом.РФ" также отмечает высокую активность на рынке жилой недвижимости в начале 2022 года. "Видим сохраняющийся интерес к сделкам купли-продажи жилья во всех сегментах как в ипотеку, так и без использования заемных средств", — заявил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков. Он допустил, что тренд сохранится и в феврале.

В банке "Санкт-Петербург" отметили, что пока рынок находится только на старте. "Ожидаем увеличение числа сделок как с ипотекой, так и без ипотечных средств к середине первого квартала", — указали в пресс-службе.

В кредитной организации добавили, что наблюдали существенный прирост на проведение сделок с недвижимостью через счета-эскроу (без привлечения ипотечных средств банка) в декабре 2021 года. По отношению к ноябрю прирост составил почти 60%.

Спрос на недвижимость на вторичном рынке рос на протяжении всего 2021 года, отметили в банке "Санкт-Петербург". В свою очередь в МКБ видят, что клиенты по-прежнему отдают предпочтение ипотечным программам.