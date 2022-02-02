МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сбер вошёл в топ-3 сильнейших банковских брендов мира. Согласно отчёту Banking 500-2022 международной консалтинговой компании Brand Finance, банк занял третье место по показателю "Сила бренда" (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг ААА+. Сбер отметил рост доступности жилья в России за пять лет

Несмотря на пандемию коронавируса, Сбер за 2021 год увеличил данный показатель на 0,3 процентного пункта.

Сразу на 9 процентных пунктов Сбер улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value). Годом ранее он находился на 29-м месте в рейтинге самых дорогих брендов мира, по итогам 2021 года поднялся сразу на 20-е место. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в 12,8 млрд долларов — на 36% больше, чем по итогам 2020 года.

Ранее по данным отчета Global 500-2022 Сбер был признан сильнейшим брендом Европы, в этой позиции он обогнал Ferrari. Кроме того, Сбер сохранил за собой позиции самого дорогого и самого сильного бренда России.

Расчет показателя "Сила бренда" осуществляется с помощью сбалансированной системы показателей. В нее входят оценка инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективности ведения бизнеса.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в сфере оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путём количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.