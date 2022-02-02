2022-02-02T17:36:00+03:00
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2022-02-02T17:36:00+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220202/835963002.html
Греф поддержал запрет криптовалют в России в качестве платежных средств
Финансы
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. ГРЕФ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАПРЕТ КРИПТОВАЛЮТ В РФ КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОДНАКО НЕ СТОИТ ЗАПРЕЩАТЬ ПРОИЗВОДНЫЕ НА ТАКИЕ АКТИВЫ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.02.2022
криптовалюты, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. ГРЕФ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАПРЕТ КРИПТОВАЛЮТ В РФ КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОДНАКО НЕ СТОИТ ЗАПРЕЩАТЬ ПРОИЗВОДНЫЕ НА ТАКИЕ АКТИВЫ
Новость дополняется