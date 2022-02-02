2022-02-02T17:36:00+03:00

2022-02-02T17:37:18+03:00

2022-02-02T17:36:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220202/835963002.html

Греф поддержал запрет криптовалют в России в качестве платежных средств

Финансы

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ГРЕФ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАПРЕТ КРИПТОВАЛЮТ В РФ КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОДНАКО НЕ СТОИТ ЗАПРЕЩАТЬ ПРОИЗВОДНЫЕ НА ТАКИЕ АКТИВЫ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.02.2022

криптовалюты, финансы, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60