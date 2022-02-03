МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Граждане пока недостаточно информированы о своих правах в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), а для эффективной работы системы защиты их прав не хватает достаточного нормативного регулирования и прозрачности, говорится в сообщении Счетной палаты РФ. Счетная палата высказалась о сокращении лесов в России

"В настоящее время защита прав застрахованных осуществляется через разрозненные элементы, механизмы и инструменты, которые установлены различными законодательными и нормативно-правовыми актами межотраслевого характера и слабо взаимосвязаны между собой. Более того, в российском законодательстве не определено само понятие "система защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС", — сообщила заместитель председателя контрольного ведомства Галина Изотова.

Счетная палата также отмечает, что полномочия участников системы не определены в полном объеме. Так, ни ФОМС, ни его территориальные фонды не уполномочены представлять застрахованным достоверную информацию о видах, качестве и условиях оказания медицинской помощи, страховые медицинские организации в свою очередь не наделены полномочиями защищать интересы застрахованных в суде, а для медучреждений не предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств предоставлять необходимые сведения для информационного сопровождения пациентов.

"В результате несовершенство законодательства приводит к тому, что пациенты либо не знают о своих правах в системе ОМС (по данным ВЦИОМ, о них осведомлены только 50% граждан), либо не могут реализовать их в полном объеме. Например, анализ показал, что обращаться в суды за защитой своих прав в основном приходится самим застрахованным или их законным представителям при том, что это могут и должны делать терфонды ОМС в соответствии с возложенными на них полномочиям", — констатирует ведомство.

Помимо законодательных пробелов, низкая информированность застрахованных о своих правах обусловлена недостатками в работе информационных систем территориальных фондов ОМС и многочисленными техническими ошибками, которые допускают медицинские организации при работе в этих системах, добавляет Счетная палата.

"Не реализуется в полном объеме и одно из ключевых прав застрахованных граждан – на получение бесплатной и качественной медпомощи. Как показал проведенный Счетной палатой анализ, страховые организации и терфонды ОМС проводят экспертизы медорганизаций и оказываемых ими услуг ретроспективно. Соответственно, результаты таких проверок практически не влияют на профилактику нарушений и не позволяют превентивно обеспечить качество и доступность медпомощи", — указывает ведомство.