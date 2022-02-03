МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ВТБ предлагает разрешить банкам блокировать на 30 дней счета дропперов — подставных лиц, через которых обналичиваются украденные у граждан деньги, сообщил зампредправления ВТБ Анатолий Печатников на пресс-конференции. Госдума готовит банковским клиентам новые черные списки

Мошенники обычно выводят средства на счета посредников в других банках и оперативно обналичивают их. Сегодня у кредитных организаций нет права своевременно остановить вывод денег в другой банк, пояснил Печатников.

В России банк имеет право приостановить проведение подозрительной транзакции, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом. ЦБ перечислил более 100 признаков сомнительных операций. На сегодняшний день "заморозка" сомнительного платежа составляет два рабочих дня. При этом летом 2020 года Ассоциация банков России (АБР) предложила замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками банковские переводы, тогда ЦБ выступил против инициативы.

В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать те средства, которые уже зачислены на счет дроппера, ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств. Печатников отметил, что остановить вывод денег в другой банк можно только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную "заморозку" похищенных средств и их возврат владельцу. "ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов дропперов на срок до 30 дней", — заявил Печатников.

Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции, пояснил топ-менеджер. "Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия", – заключил Печатников.

В сентябре 2021 года глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков предложил наделить Банк России или "какой-нибудь другой институт" правом вести реестр замеченных в дропперстве. Согласно его инициативе, владельцам таких счетов надо запретить пользоваться ими удаленно — только при личном визите в банк. Позже, в декабре зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в России, по оценкам банка, число дропперов составляет примерно полмиллиона человек.