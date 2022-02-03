МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ВТБ предлагает ввести более строгие законодательные ограничения и контроль входящих звонков с виртуальных подменных номеров на уровне мобильных операторов, сообщил зампредправления банка Анатолий Печатников на пресс-конференции. Операторы связи рассказали, как отслеживают звонки с подменных номеров

Печатников напомнил, что с декабря закон предписывает операторам связи не пропускать звонки с подменных номеров, введены крупные штрафы. Однако пока каждый мобильный оператор "решает эту проблему самостоятельно и не всегда эффективно", считает он.

"Мы считаем, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и предлагаем ввести более строгие нормативные ограничения и контроль входящих звонков с виртуальных подменных номеров на уровне мобильных операторов", — сказал Печатников.

Так, с апреля ВТБ собрал информацию о 1,4 миллиона номерах, с которых клиентам звонили мошенники, из них 800 тысяч предположительно стали подменными. "При этом за один декабрь собрано 370 тысяч обращений (абсолютное большинство относится к подменным), что на 10% превышает результат ноября прошлого года", — привел данные топ-менеджер.

Специалисты ВТБ отмечают, что большая часть "успешных" звонков мошенников сейчас происходит с подменой номера и маскировкой под госструктуры (ПФР, МВД, ФСБ, СК и другие), которым чаще доверяют клиенты.

Банк также предлагает обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу, заявил топ-менеджер. Также ВТБ предлагает создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных, а первую очередь – принадлежащих госведомствам и банкам, рассказал зампред.