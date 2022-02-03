МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сообщили РБК в кредитной организации. Большинство россиян выступают за четырехдневную рабочую неделю

Эксперимент проводится среди способных работать на удаленке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании "Совкомбанк Технологии". Речь идет как об ИТ-специалистах, так и о сотрудниках других подразделений, в том числе топ-менеджерах.

"При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке", — пояснил представитель Совкомбанка. По его словам, продление такого графика работы будет зависеть от результатов работы и реализации в срок всех поставленных задач.

Управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова уточнила, что в настоящий момент масштаб эксперимента ограничен — он проводится в коворкинге в одном из турецких отелей. Эксперимент затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно. Поучаствовать в нем можно только один раз, на поездку отводится неделя, однако после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика.

Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне.

Уточняется, что про работников отделений речи в эксперименте не идет.

В течение года новый формат и график работы протестируют около тысячи сотрудников банка. На 30 сентября в организации, как сообщалось в отчетности по МСФО, работали 22,7 тысячи человек — следовательно, на четырехдневку пока могут претендовать 4,4% сотрудников.