МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года выросла примерно в 1,7 раза и составила 2,093 миллиарда евро, говорится в отчете компании. ExxonMobil в 2021 году получил чистую прибыль против убытка годом ранее

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 6,4 евро против 3,85 евро годом ранее. Выручка за год выросла в 2,1 раза и достигла 35,555 миллиарда евро. Капитальные затраты упали в 2,2 раза — до 2,691 миллиарда евро.

При этом по итогам четвертого квартала OMV сократила чистую прибыль в 3,5 раза — до 538 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 1,64 евро с 5,75 евро годом ранее. Выручка составила 13,348 миллиарда евро, что в 2,7 раза выше показателя годичной давности. Капитальные затраты упали в 5,3 раза, до 911 миллионов евро.

Объем добычи углеводородов компанией за год вырос на 5%, до 486 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а за четвертый квартал — на 4%, до 491 тысячи. OMV ожидает, что объем добычи в текущем году составит около 470 тысяч баррелей в сутки.

Компания также прогнозирует среднюю стоимость нефти марки Brent в 2022 году на уровне около 75 долларов за баррель.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию. Штат компании на конец 2021 года превышает 22,4 тысячи человек.