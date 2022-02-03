МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США и Евросоюз уже несколько лет угрожают отключить Россию от глобальной межбанковской связи. Однако пока они не решаются. Зато на повестке — "удар в самое сердце" российской финансовой системы. В том числе — мораторий на доступ к средствам Международного валютного фонда. Ответить на вопрос, насколько это реально и можно ли обойтись без кредитов, попыталась колумнист РИА Новости Наталья Дембинская.

С НОВЫМИ СИЛАМИ

Она отметила, что в ожидании "военной агрессии" России на Украине Запад озвучивает все новые варианты "жесточайших" экономических санкций.

Как пишет британская Financial Times, "на линии огня" окажутся крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российский фонд прямых инвестиций и Альфа-банк. Вашингтон и Брюссель хотят "вырезать" Москву из международной финансовой системы, что не удалось "после аннексии Крыма в 2014-м", поясняет издание. Bloomberg: Европе не найти замены российскому газу

Это угроза достаточно серьезная, ведь отключение от SWIFT действительно может привести к существенным сбоям в экспортно-импортных поставках.

Однако есть альтернативы. В частности, китайская CIPS, защищенная от спецслужб США, позволяет рассчитываться в долларах, юанях и рублях с крупнейшими банками Китая. Или Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России: 335 участников из восьми стран.

Как отмечает доцент Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, "конечно, на переход потребуется время, будут издержки при конверсионных и платежных операциях, но Россия вполне способна обойти предполагаемые американские и европейские санкции".

ПОСТРАДАЮТ САМИ

Международной межбанковской системой SWIFT пользуются более 11 тысяч организаций в двух сотнях стран, напоминает колумнист РИА Новости. Россия — в тройке крупнейших эксплуатантов, а отключением угрожают с 2014-го. Поводы разные — и Крым, и Донбасс, и дело Скрипалей, и ситуация с Алексеем Навальным. Сейчас — замерли в ожидании "военной агрессии" на Украине. Но дальше многолетних угроз дело не идет. Причины очевидны — пострадают торговые партнеры Москвы, европейский и американский бизнес. Названы последствия от жестких санкций США против России

Как сообщила в январе немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники, европейские страны, несмотря на все разговоры, уже отказались от намерения оставить Россию без SWIFT. Они посчитали, что это может создать слишком много проблем. В ближайшей перспективе — дестабилизирует финансовые рынки, а в среднесрочной — обернется формированием альтернативной инфраструктуры платежей, в которой Запад лишится доминирующей роли.

"Это санкции, сравнимые с давлением на Кубу, Иран, Северную Корею, только масштаб противника и его влияния на мировую экономику значительно больше. Поэтому можно ждать определенных действий против госбанков и госдолга, но не более того", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

КРЕДИТОР, А НЕ ДОЛЖНИК

Согласно информации Financial Times, сейчас обсуждается ограничение доступа к средствам МВФ. Речь о специальных правах заимствования (SDR). Это международный резервный актив, созданный в 1969-м.

На данный момент распределено в общей сложности 660,7 миллиарда SDR (примерно 943 миллиарда долларов). Их стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют — доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и фунта стерлингов.

Надо сказать, что вся эта инициатива выглядит достаточно странно, особенно если учесть, что от МВФ Россия практически не зависит. Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

В августе 2021-го в рамках антикризисного распределения средств Москва получила от фонда 18 миллиардов долларов и добавила к золотовалютным резервам, которые по состоянию на 21 января составляют 639,6 миллиарда.

В отличие от кредитов МВФ, финансирование в виде SDR не подразумевает никаких условий и обязательств — его не требуется возвращать. Санкционные риски тоже минимальны.

"Это не доллары как платежное средство, а резервный актив. Доля SDR в золотовалютных резервах России — 3,8 процента. Их блокирование не окажет особого воздействия и никоим образом не повлияет на устойчивость национальной валюты. Крупнейшие банки страны и Фонд прямых инвестиций не имеют возможности работать с SDR по статусу. Это компетенция только Центробанка", — поясняют эксперты Высшей школы управления финансами.

Хотя запрет на SDR абсолютно не критичен, тем не менее, подобный шаг стал бы демонстративным ущемлением прав России на международной арене. После этого многие иные санкции воспринимались бы как допустимые.

Ведь при помощи SDR можно получить финансирование от МВФ, но в деньгах международного кредитора Россия давно не нуждается. С 2000-го Москва ни разу не обращалась к фонду. А в январе 2005-го погасила всю задолженность и уже давно сама выступает кредитором МВФ.

Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян, в свою очередь, добавляет, что такое решение было бы достаточно проблематичным с правовой точки зрения. Подобные санкции не упоминаются в руководящих документах МВФ, и внести их оперативно вряд ли реально. Учитывая, что Россия — чистый кредитор, это скорее нанесет непоправимый урон имиджу самой организации, чем повлияет на отечественную экономику.