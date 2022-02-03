МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 4 марта составит 634,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 33,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин России. Курс доллара коррекционно растет к мировым валютам

В период с 14 января по 4 февраля объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу предполагался на уровне 585,9 миллиарда рублей, по 36,6 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ с 15.00 24 января на фоне возросшей волатильности приостановил покупки валюты на внутреннем рынке. Решение о возобновлении покупок будет приниматься с учетом фактической обстановки на финрынках.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2022 года в размере +709,6 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2022 года составило —74,8 млрд руб", — сообщает министерство.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет +634,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 33,4 млрд руб", — говорится в сообщении.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне 44,2 доллара за баррель) с июля 2021 года покупает для Фонда национального благосостояния не только иностранную валюту, но и золото. Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.

Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина еще в июне прошлого года сказала, что ЦБ не планирует покупать золото на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости — в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".