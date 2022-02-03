МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Небанковские поставщики платежных услуг не смогут предлагать своим клиентам операции с наличными деньгами, иностранной валютой, а также открывать им банковские счета, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. Банк России может отказаться от агрессивного сценария повышения ставки

ЦБ в августе минувшего года предложил создать институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), упростив таким образом доступ на этот рынок для нефинансовых организаций. Регулятор считает, что в перспективе это позволит снизить издержки потребителей платежных услуг. В ноябре ЦБ сообщал, что в 2022 году займется разработкой регулирования деятельности небанковских поставщиков платежных услуг.

"В отличие от банков и НКО (небанковская кредитная организация — ред.), небанковские поставщики платежных услуг будут иметь право работать исключительно с электронными кошельками клиентов, только идентифицированными — как полностью, так и в порядке упрощенной идентификации. У них не будет возможности открывать банковские счета и, соответственно, осуществлять по ним перевод. У них не будет права работать с наличными денежными средствами и с иностранной валютой", — сказала Бакина в ходе конференции с представителями бизнеса по регулированию таких компаний.

Сегодня платежи в России могут проводить ЦБ, банковские и небанковские кредитные организации, а также ВЭБ. Некредитные финансовые организации и нефинансовые организации не могут самостоятельно инициировать переводы клиентов.