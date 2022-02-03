МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России включил первую компанию в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, говорится в сообщении регулятора. Центробанк запретит нефинансовым организациям работать с валютой

"Банк России включил первую организацию ‒ ООО "Атомайз" ‒ в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Регулятор признал правила информационной системы компании и техническую реализацию платформы соответствующими законодательству", — сообщил ЦБ.

Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Отмечается, что организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы заложены положения правил обмена ЦФА.

Кроме того, ЦБ сообщил, что для дальнейшего развития ЦФА сформировал предложения по совершенствованию регулирования таких активов и вопросам их налогообложения, что, по мнению регулятора, повысит привлекательность и применяемость цифровых финансовых инструментов. В ближайшее время эти предложения будут представлены для обсуждения в виде консультативного доклада регулятора.

ЦФА — это инструмент, базирующийся на основе блокчейна, который позволяет осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества.