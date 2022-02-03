МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Общее количество жалоб россиян на финансовые организации в 2021 году сократилось на порядка 4% относительно аналогичного показателя годом ранее, до примерно 180 тысяч, из них 161 тысяча обращений пришлась на страховые организации, сказала финансовый уполномоченный в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций Светлана Максимова. АКРА ожидает роста сборов по кредитному страхованию в России

"По предварительным данным, если у нас в 2020 году всего поступило обращений потребителей 187 368, то в 2021 году чуть меньше 180 тысяч. Из них по-прежнему в лидерах является страхование — 161 тысяча обращений, и с большим отрывом после страхования идет количество обращений на кредитные организации – чуть менее 14 тысяч", — привела Максимова статистику на конференции "Claims&Pays 2022. Урегулирование убытков в страховании".

По ее словам, со снижением количества обращений уменьшилось и количество решений финуполномоченного: если в 2020 году всего было принято 114,97 тысячи решений, то в 2021 году — 110 713 решений.

"Обращает на себя внимание также следующая тенденция – это уменьшение количества решений об удовлетворении: если в 2021 году было принято 37,2%, то по предварительным данным в 2021 году – 34,8%, 52,3% — решений об отказе, 12,9% — о прекращении рассмотрения… Эта тенденция говорит о том, что на уровне финансовых организаций, в том числе и страховых организаций бизнес-процессы улучшились", — добавила она.

Она уточнила, что по итогам 9 месяцев 2021 года более 90% обращений в службу было на страховые организации, из них 69,6% — обращений по ОСАГО. По году тенденция по обращениям сохраняется, в то же время Максимова обратила внимание, что количество обращений по ОСАГО все-таки снизилось – в 2020 году было более 80%. Значительно выросло количество обращений по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев – с почти 10% до 15%.

Она привела примеры распространенных жалоб: россияне жалуются на качество обслуживания по договорам ОСАГО, например, когда страховщик указывает адрес офиса по приему заявлений, но не принимает их; по договорам каско, если предусмотрен ремонт автомобиля, выясняется, что у страховщика нет договора со СТО, который может отремонтировать именно этот автомобиль, или когда ремонт предусмотрен, но нет ограничений расстояния от СТО до автомобиля потерпевшего.