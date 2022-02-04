МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Московский Индустриальный Банк" (МИнБанк) стал самым убыточным банком России в 2021 году, при этом 15,6 из 16,6 миллиарда рублей он потерял в четвертом квартале, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изучивший отчет ЦБ за предыдущий год. Эксперт рассказал, сколько банки в России тратят на рекламу

МИнБанк, имевший большой пул проблемных и непрофильных активов, в том числе объектов недвижимости, промышленности и сельскохозяйственных предприятий, был взят на санацию Банком России в январе 2019 года. В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает механизм планируемой в 2022 году передачи МИнБанка Промсвязьбанку. Тогда же Промсвязьбанк подтвердил, что процедуру планируют оформить в 2022 году.

"Вчера ЦБ опубликовал отчетность банковского сектора за 2021 год. Лидером по убыткам за 2021 год стал МИнБанк: его убыток составил 16,6 миллиарда рублей, причем за четвертый квартал 2021 года был получен убыток 15,6 миллиарда рублей", — указал аналитик.

Капитал банка на 1 января 2022 года снизился до минус 10,9 миллиарда рублей, в то же время как на 1 января 2021 года этот показатель составлял плюс 5,9 миллиарда рублей, отметил Осадчий.

Второе место по убыткам в 2021 году с потерями в 8,9 миллиарда рублей занял "МСП Банк", теперь уже бывший председатель правления которого Дмитрий Голованов в январе 2021 года был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

На третьем месте с убытком 2,8 миллиарда рублей оказался Мособлбанк, находящийся на санации у "СМП Банка". Четвертое место занял "РГС Банк" (входит в группу банка "Открытие") — убыток составил 2,7 миллиарда рублей. "На пятом месте — банк "Русский Стандарт", его убыток составил 2 миллиарда рублей", — заключил аналитик.