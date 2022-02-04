МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Участники рынка после заседания Банка Англии, итоги которого были оглашены в четверг, полагают, что регулятор в течение 2022 года может повысить ставку еще четыре раза, что станет самым быстрым темпом ужесточения монетарной политики с 1997 года, сообщает агентство Блумберг. Банк Англии повысил учетную ставку до 0,5%

"Банк Англии находится на пороге самого быстрого ужесточения монетарной политики с момента обретения независимости в 1997 году… Рынки закладывают шесть повышений за семь заседаний", — пишет агентство.

В четверг Банк Англии второй раз подряд повысил процентную ставку. Теперь она находится на уровне в 0,5% годовых. Причем некоторые участники заседания считали, что ставку следовало повысить сразу до 0,75% годовых. Британский центробанк стал одним из первых, кто начал этап ужесточения монетарной политики в ответ на высокую инфляцию, завершив цикл беспрецедентной поддержки в эпоху пандемии.

Согласно последним данным, в декабре инфляция в Великобритании достигла максимума за 30 лет, показатель составил 5,4%. При этом Банк Англии полагает, что ускорение инфляции продолжится, и показатель расположится около 6% в феврале-марте и превысит 7% в апреле. Еврокомиссия недовольна поставками российского газа

"Вероятно, нас ждет более резкий цикл ужесточения ставки, так как Банк Англии играет в догонялки с текущей инфляцией, пытаясь при этом сохранить ведущую позицию, когда именно он управляет инфляцией. Однако, может быть, ему придется притормозить, чтобы не совершить ошибку и не затормозить экономику", — отметила менеджер по управлению активами компании Invesco Джорджина Тейлор (Georgina Taylor), чье мнение приводит агентство.

Тем не менее некоторые аналитики считают, что центробанк вряд ли станет повышать ставку слишком быстро и резко. "Торопливость Банка Англии (при повышении ставок — ред.), разные мнения о темпах ужесточения… говорят о том, что центробанк, вероятно, повысит ставку в марте и мае, и, может, даже поднимет ее и в августе. Но голубиные прогнозы на среднесрочную перспективу склоняют к тому, что рыночные ожидания повышения ставки до 1,5% к концу года не соответствуют действительности", — считают аналитики Bloomberg Economics.