МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу активно поднимается, показатель впервые с конца января превысил отметку в 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт раскрыла схемы мошенников, предлагающих инвестировать в биткоин

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.18 мск дорожал на 9,98%, до 40,26 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость криптовалюты росла на 9,72%, до 40,3 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Февраль для криптовалюты начинается с позитива после падения на 16% по итогам января. Стоимость биткоина растет второй день подряд, за неделю он подорожал более чем на 5%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза, до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое, до 58,7 тысячи долларов.

В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего криптовалюта стала дешеветь.