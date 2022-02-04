БРЮССЕЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. Центральные банки в различных частях света в 2022 году начнут повышать процентные ставки, приводя в норму свою монетарную политику, которая была скорректирована из-за масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает глобальный руководитель направления макроэкономики в финансовой группе ING Карстен Бржески. Банк Англии повысил учетную ставку до 0,5%

Глобальная экономика серьезно пострадала в начале пандемии из-за локдаунов, однако по мере ослабления ограничений она восстанавливается. В последнем, осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии отмечалось, что мировой ВВП мог бы вырасти на 5,7% в 2021 году и увеличиться на 4,5% в текущем году.

"Началось… Центральные банки бегут к выходу. Они в этом году приводят в норму свою монетарную политику. Конечно, все говорят о Федеральной резервной системе. Мы ожидаем, что там будет пять повышений ставки в этом году и три — в следующем. Банк Англии также начнёт повышать процентные ставки в нынешнем году. Мы уже видели, что ЦБ стран Центральной и Восточной Европы стали поднимать ставки в прошлом году. Даже ЦБ азиатского региона начнут увеличивать ставки в текущем году", — рассказывает эксперт в своём видеоблоге.

Бржески отмечает, что "единственным, кто отстанет в этой гонке, будет Европейский центральный банк". Однако и он, по мнению эксперта, в 2022 году будет приводить в норму свою монетарную политику, но к повышению ставок может перейти лишь в начале 2023 года.

"Помните, еще в прошлом году рынки предсказывали первое повышение процентной ставки в США в 2024 году", — отмечает эксперт в своей заметке к видеоблогу.

По мере того, как мир понимает, что он в целом может жить с "омикроном", спадают не только маски, пишет он. "Центральные банки снимают перчатки, начинается "большой разворот", и именно крупные банки задают тон", — уточняет эксперт.

При этом, как добавил Бржески, к выходу из антикризисной политики "бегут" не только денежно-кредитные регуляторы, но и правительства различных стран.

"Мы видим, что все больше и больше правительств снимают ограничения. Это хорошие новости для экономики", — отмечает Бржески.