МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Россияне стали лучше платить по кредитам: количество неплательщиков по итогам прошлого года снизилось на 2% — примерно до 6 миллионов человек, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские банки не торопятся поднимать ставку по ипотеке

"По итогам 2021 года количество должников, имеющих просроченную задолженность перед банками со сроком более 90 дней, составило порядка 6 миллионов россиян, таким образом, каждый шестой клиент находится в дефолте. При этом за прошлый год количество должников снизилось на 2%", — сказано в исследовании.

Отмечается, что на вероятность выхода на просроченную задолженность влияет совокупность факторов, в том числе сфера занятости клиента. Самыми дисциплинированными заемщиками являются фармацевты и IT-специалисты, среди которых доля должников с просроченными ссудами не превышает 1%. На втором месте медицинские сотрудники: среди них доля неплательщиков снизилась за год с 5% до 3%.

Также лучше свои обязательства стали обслуживать строители: доля должников с просрочкой снизилась с 6% до 5%. Традиционно низкая "просрочка" наблюдается у сотрудников бюджетной сферы и военнослужащих — не более 5% всех заемщиков из данной сферы. Наконец, улучшили платежную дисциплину и курьеры, хотя их доля в общем портфеле по-прежнему достаточна высокая и составляет порядка 7% против 9% годом ранее.

"Интересно отметить, что данный список полностью коррелируется с тем, кто чаще обращается за заемными средствами — в части лидеров антирейтинга. Как правило, высокооплачиваемые специалисты чаще оформляют ипотеку или автокредит. При этом небольшие кредиты или займы оформляют клиенты, занятые в менее востребованных профессиях, чей доход зачастую не носит постоянный характер", — прокомментировал генеральный директор финансового маркетплейса "Юником 24" Дмитрий Африканов.

Причиной выхода на "просрочку" в 70% случаях являются финансовые трудности, которые связаны либо с потерей работы, либо с сокращением уровня дохода, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. На восстановление платежеспособности заемщику требуется в среднем 5-6 месяцев. При этом клиенты, имеющие востребованную специальность, быстрее возвращаются в график платежей.