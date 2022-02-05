МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Двузначные ставки по ипотеке не приведут к снижению цен на жилье в России в 2022 году, а лишь замедлят их рост, поделилась мнением с РИА Новости вице-президент ЦСР Диана Каплинская. Назван доход, необходимый семье для покупки ипотечной двушки в Москве

"Рост ипотечных ставок до двузначных значений, на наш взгляд, не приведет к снижению цен на жилье в 2022 году, но замедлит их рост. Исторические данные показывают, что цены на новостройки снижались в годовом выражении только в 2009-2010 годах и 2016 году, причем ключевая ставка в эти периоды снижалась", — сказала Каплинская.

По ее словам, основными макроэкономическими рисками, которые могут повлиять на стоимость квартир в России, являются рост мировых цен на сырье, материалы, оборудование, логистику (это приведет к увеличению себестоимости строительства), более медленный ввод запланированного объема жилья, макроэкономическая неопределенность и бегство капитала в недвижимость. Существенную роль может сыграть и низкая платежеспособность населения из-за снижения доходов и повышения кредитной нагрузки.

"В начале 2022 года, несмотря на рекордный ввод жилья в 2021 году, сохраняется дисбаланс и спрос значительно превышает предложение как на первичном, так и вторичном рынке жилья. Квартиры покупают не только для себя, но и на будущее — для детей, что приводит к сокращению лотов на рынке недвижимости", — отметила собеседница агентства.

"Динамика цен на жилье находится под влиянием множества факторов, как контролируемых (государством, застройщиками, банками), так и неконтролируемых. Сам по себе рост цен не является негативным сигналом рынка, главное, чтобы одновременно с этим росла доступность жилья для населения", — заключила эксперт.

Сбербанк, который занимает львиную долю ипотечного рынка в России, с февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке на один процентный пункт — до 10,3%. ВТБ, который еще в начале января повысил ставки по ипотеке также до 10,3%, не исключил их дальнейшего роста после возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале.