МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ужесточение монетарной политики ФРС США, вероятно, не сразу повлияет на динамику американского рынка акций — многое будет зависеть от темпов повышения ставки, считают большинство опрошенных РИА Новости экспертов. Блумберг: рынок ждет рекордного ужесточения политики Банка Англии

Федеральная резервная система США на своем последнем заседании в январе сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. Однако регулятор анонсировал скорое повышение ставки для сдерживания инфляции, которая значительно превышает его прогнозы (7% по итогам 2021 года). Большинство аналитиков ждут первого повышения ставки уже в марте, а всего в этом году в среднем ожидается более четырех повышений.

Монетарная политика американского финансового регулятора оказывает сильное влияние на рынок акций США, а динамика американских индексов зачастую определяет настроения инвесторов во всем мире. Повышение ставки ФРС традиционно вызывает отток средств глобальных инвесторов из рисковых активов, и соответственно, падение фондовых бирж.

"На данном этапе ужесточение политики ФРС США, по моему мнению, серьезно не угрожает рынкам или экономике. По крайней мере, до поднятия ключевой ставки до значимого уровня (мы в качестве такового рассматриваем район 1%). Наоборот, регулятор сейчас стремится убрать избыточные стимулы в виде выкупа активов и нулевых ставок, в текущих условиях работающие как раз на разгон инфляции и против экономики", — комментирует Евгений Локтюхов из Промсязьбанка.

НЕ ТОРГУЙ ПРОТИВ ФРС

Наталья Малых из "Финама" отмечает, что поговорка "Don't fight the FED" ("не торгуй против ФРС") означает активно инвестировать во время низких ставок или их снижения и сокращать позиции по акциям во время цикла повышения ставок. Однако эксперт считает, что не стоит на 100% полагаться только на это правило. Нужно также учитывать уровни, от которых повышают ставку, — сейчас они рекордно низкие, и цикл повышения ставок в самом начале.

"Это правило может быть актуально для поздних стадий цикла ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики — ред.). При повышении процентных ставок ралли на рынке акций замедляется, но оно возможно, если фоном идет экономический рост, прибыли компаний повышаются", — говорит Малых.

"Ставки — важный фактор, но не единственный, определяющий рынок", — отметил он.

"Поговорка "Don't fight the FED" появилась в период агрессивного стимулирования со стороны ФРС США и относилась к людям, которые непредусмотрительно шортили рынок (играли на понижение — ред.) в этот период. Справедлива ли рекомендация в другую сторону? Лишь отчасти. Все зависит от темпов и масштабов ужесточения монетарной политики и того, насколько к этому будет готов рынок", — отмечает Исуф Ацканов из УК "Атон-менеджмент".

В свою очередь Олег Сыроваткин из "Открытие инвестиции" напомнил, что до мартовского заседания ФРС США будет опубликована статистика по инфляции и рынку труда страны за январь и февраль. Эти данные могут усилить ожидания повышения ставки в марте сразу на 0,5 п.п., хотя оценки совокупного повышения по итогам года могут при этом остаться на том же уровне — 1,25 п.п.

КАК ОТРЕАГИРУЕТ РЫНОК?

Ацканов напоминает, что статистически рынок акций показывает рост перед началом очередного цикла повышения ставок. Обычно это связано с тем, что ставки, как правило, повышаются на фоне сильной экономики. И после первого повышения ставки акции также могут расти, если ужесточение политики идет неторопливо, поясняет он. Хедж последней надежды. Что защитит инвестора, когда ФРС поднимет ставку

"Большой вопрос, будет ли так же и в этот раз. Пока мы видим, что рынок закладывает довольно агрессивные темпы поднятия ставок, с чем связана и коррекция с начала года. Я думаю, что ожидания будут еще сильно меняться в течение ближайших месяцев, что может способствовать как росту, так и дальнейшему снижению", — говорит Ацканов.

Локтюхов в свою очередь считает, что сохраняющаяся неопределенность с темпами повышения ставки и грядущего сокращения баланса ФРС может и дальше оказывать давление на рынок. Но это, скорее, коррекционная фаза, считает аналитик: инвесторы переосмысливают перспективы экономики и проводят ребалансировку своих портфелей.

"И это вполне понятно и естественно, в том числе и с исторической точки зрения. Так, если мы посмотрим на начало повышения ключевой ставки ФРС США последних лет, то увидим, что несколько месяцев до этого рынок США корректировался примерно на 10%, потом некоторое время "переваривал" смену политики, а потом начинал расти вместе со ставкой", — отмечает Локтюхов.

Сыроваткин говорит в свою очередь, что темпы повышения ставок обычно больше влияют на рынок, чем их совокупный размер по итогам года. Повышение ставки на мартовском заседании ФРС сразу на 0,5 п.п. может спровоцировать новую волну распродаж рискованных активов.

Малых ожидает, что индекс широкого рынка S&P 500, отражающий динамику стоимости акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний США, может выйти на новый рекорд до конца года – на отметку 5015 пунктов, но доходность будет ниже, чем в прошлом году.