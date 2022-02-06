МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские банки стали активнее интересоваться страхованием рисков хищений денег телефонными мошенниками с карт клиентов, при этом в других сферах особого интереса к страхованию от злоумышленников, промышляющих онлайн, не замечено, сообщили РИА Новости в страховых компаниях. Россияне стали чаще брать займы на крупные покупки

Компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies в январе заявила, что клиенты кредитных организаций, которые активно пользуются онлайн-банкингом, станут одной из главных целей хакеров в текущем году. Злоумышленники, по мнению специалистов, будут использовать как инструменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии.

В кредитных организациях ранее сообщили агентству, что видят интерес мошенников к онлайн-приложениям, усиливают антифрод-системы. Агентство опросило страховщиков, фиксируют ли компании рост покупки страховок от кибермошенников.

"Каких-то особых подвижек, всплеска интереса к страхованию от действий кибермошенников не отмечено, за исключением некоторой активизации банков в части программ страхования рисков держателей банковских карт с оговорками по покрытию вишинга (мошеннические звонки по телефону – ред.) как разновидности фишинга", — отметил начальник управления андеррайтинга кредитных, финансовых и предпринимательских рисков страховой компании "Согласие" Виталий Ус. Банк России раскрыл новую тактику мошенников

В компании "Ингосстрах" пояснили, что финансовые организации "уже не один десяток лет" путем страхования защищают свои интересы и интересы своих клиентов от различного рода мошеннический действий, в том числе кибермошенничества.

"Интерес к подобным страховым продуктам всегда сохраняется на стабильно высоком уровне, как и количество страховых случаев", — отметил начальник управления страхования банковских и информационных рисков компании Антон Казиев.