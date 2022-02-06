МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Трети россиян (29%) для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности в размере до 500 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на опрос Райффайзенбанка. Из России ушли два автомобильных бренда и сворачивает работу еще один

Еще 22% россиян считают, что им достаточно суммы в 100 тысяч рублей "на черный день", и такому же проценту россиян для спокойствия нужно иметь в запасе миллион рублей.

9% респондентов назвали сумму до 3 миллионов рублей.

18% опрошенных хотели бы иметь сбережения более 3 миллионов рублей.

В банке пояснили, что самый большой объем сбережений хотели бы иметь жители Москвы: здесь каждый третий указал желаемую сумму в 3 миллиона рублей, 24% — в миллион рублей. 500 тысяч рублей хватило бы еще 24% москвичей, 13% считают достаточным иметь 100 тысяч рублей.

При этом 70% опрошенных рассказали, что у них нет никаких накоплений на "черный день".