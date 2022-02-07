МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Система денежных переводов Western Union с 1 апреля закрывает внутрироссийские направления переводов из-за их низкой востребованности, сообщает в понедельник газета РБК со ссылкой на источники. Сбербанк запускает денежные переводы в Китай по номеру телефона

"Система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Об этом компания сообщила в письме, направленном банкам-партнерам. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на платежном рынке… Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке", — пишет газета.

По информации из письма, с которым ознакомилась газета, отправить перевод внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а с 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тысяч рублей, сообщает газета.