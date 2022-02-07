МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем средств физлиц в иностранной валюте в Сбербанке в январе продолжил сокращаться: за месяц он упал на 1,3 миллиарда долларов — до 32,3 миллиарда долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сбербанк в январе нарастил выдачу кредитов

"Произошел отток средств физлиц в иностранной валюте: за январь они сократились на 1,3 миллиарда долларов, или на 3,9%, — до 32,3 миллиарда долларов на 1 февраля", — пишет аналитик. Так, депозиты сократились на 663 миллиона долларов, или на 3,1%, текущие счета – на 644 миллиона долларов, или на 5,4%.

В январе также произошёл рекордный отток средств физлиц с текущих счетов в рублях: средства на счетах физлиц в рублях сократились на 527,2 миллиарда рублей, или на 11,2%. Депозиты физлиц уменьшились на 27,4 миллиарда рублей, или на 0,3%.

В целом, по данным отчетности банка по РСБУ, средства физических лиц в январе снизились на 3%, до 16,599 триллиона рублей на 1 февраля.

"Отток средств населения в январе является сезонным эффектом. Он связан, в частности, с длинными новогодними праздниками", — прокомментировал Осадчий.