МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ / Dow Jones. В понедельник биткоин устойчиво торгуется выше 42 000 долларов США, а быстрее всех криптовалют растет "игрушечная" сиба-ину. Рост цифровых активов поддержали вышедшие в пятницу сильные данные по занятости в США, которые усилили склонность инвесторов к риску. Греф поддержал запрет криптовалют в России в качестве платежных средств

За последние 24 часа биткоин вырос на 1,8%, до 42 366 долларов США. По данным Bloomberg, впервые более чем за два месяца он поднялся выше скользящей средней за 50 дней.

По данным CoinDesk, эфир, вторая по популярности криптовалюта, за 24 часа выросла на 1,6%, до 3 065 долларов США. В выходные его курс превысил 3 000 долларов, причем это произошло впервые примерно за две недели. Догикоин торгуется с ростом почти на 6%, по 0,156532 доллара США.

Маркус Сотириоу, аналитик британской брокерской компании GlobalBlock, торгующей цифровыми активами, сказал в понедельник, что позитивная реакция рынка на отчет по занятости, хотя он и дал ФРС еще один повод повышать процентные ставки, "поддержала также рост криптовалют".

По его словам, биткоин "сумел преодолеть нисходящий тренд от исторического максимума".

Биткоин достиг исторического максимума 68 990 долларов США в начале ноября, а в январе он упал до 33 000 долларов США.

По прогнозу Сотириоу, сильное сопротивление биткоина находится в районе 44 000-45 000 долларов, "на фоне сохраняющейся неопределенности на фондовых рынках". С начала этого года индекс S&P 500 снизился на 5,6%, а Nasdaq Composite — на 9,9%.

Рынок фьючерсов на акции США указывает на то, что в понедельник Уолл-Стрит ждет снижение.

— Автор Joe Woelfel, joseph.woelfel@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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