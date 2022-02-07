МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России активно совершенствует меры борьбы с нелегальной финансовой деятельностью, вместе с тем дальнейшее ужесточение контроля за денежными операциями необходимо и никак не отразится на законопослушных гражданах и бизнесе, заявили РИА Новости эксперты. Центробанк запретит нефинансовым организациям работать с валютой

Газета "Известия" ранее сообщила, что правительство РФ поручило Банку России до конца ноября усилить контроль за денежными операциями россиян: банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Такая задача поставлена перед ЦБ в дорожной карте кабмина по регулированию криптовалют.

Вместе с тем, в России банки согласно "антиотмывочному" законодательству уже контролируют подозрительные транзакции — могут приостанавливать сомнительную операцию, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом. В перечне ЦБ содержатся более 100 признаков сомнительных операций.

Более того, в конце прошлого года Банк России сообщал о планах усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. При этом в рамках проводимой работы не предполагается тотальный контроль за операциями физлиц, как и введение для этих целей новой отчетности.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил РИА Новости, что ужесточение борьбы с отмывом началось десять лет назад, тогда лишались лицензии банки из Дагестана. В конце 2020 года фокус борьбы с отмывом сместился на банки, обслуживающие онлайн-казино и форекс-дилеров, добавил он.

"Банк России активно совершенствует методы борьбы с нелегальной финансовой деятельностью. В частности, эффективным инструментом этой борьбы может стать платформа "Знай своего клиента", которая тестируется 40 банками с 14 декабря", — считает Осадчий.

В свою очередь, первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал назвал поручение правительства усилить контроль "необходимой мерой", которая не является избыточной. "Она поможет бороться с мошенниками и людьми, которые используют серые схемы для своей выгоды. Также можно отметить, что это никак не отразится на предпринимателях, которые ведут честный бизнес", — заявил эксперт.