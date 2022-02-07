КИЕВ, 7 фев — ПРАЙМ. Международные резервы Украины по итогам января 2022 года снизились на 5,3% и составили 29,2 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба Национального банка страны (НБУ).

Международные резервы Украины в 2021 году выросли на 6%, до почти 31 миллиарда долларов, сообщали ранее в НБУ.

"По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29 287,1 миллиона долларов США. По итогам января они снизились на 5,3%, однако, превышали среднегодовой уровень 2021 года", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Также динамику резервов в течение января определяли сделки Национального банка на межбанковском валютном рынке и операции по управлению государственным долгом.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — отметили в регуляторе.