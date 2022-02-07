МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Трансграничные денежные переводы с течением времени постепенно "переедут" на такие цивилизованные инструменты как переводы со счета на счет, с карты на карту и так далее, заявил агентству "Прайм" глава Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД) Виктор Достов. Если оплата труда иностранных трудовых мигрантов в РФ станет безналичной, системам моментальных денежных переводов без открытия счета придется трансформироваться, чтобы выжить, либо повторить судьбу системы переводов Western Union внутри России.

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Эксперт оценил последствия отказа Western Union от переводов по России

"Специализированные системы денежных переводов внутри России начинают постепенно вытесняться более многофункциональными банковскими и околобанковскими сервисами, — отметил эксперт. — Я думаю, что переводы с карты на карту и тому подобное "отъели" значительный кусок рынка у традиционных систем. И этот процесс будет только развиваться".

По словам Достова, уже сейчас интересными историями для систем денежных переводов внутри России могут являться совсем нишевые. "Условно говоря, кто-то переводит деньги бабушке в село, где нет банкомата, — указал он. — Либо же это переводы за рубеж. Хотя за границу уже можно переводить деньги с карты на карту".

При этом эксперт добавил, что этот процесс сейчас находится в гораздо более ранней стадии, чем внутри России. "Переводы с карты на карту освоили уже практически все жители нашей страны, но для переводов на зарубежные карты этот процесс запущен относительно недавно и им пользуется меньшее количество людей", — объяснил глава АЭД.

Он также отметил, что чисто безналичные переводы пока еще плохо работают на рынке иностранных трудовых мигрантов.

"Предположить, что когда-нибудь системы переводов без открытия счета полностью уйдут с рынка за ненадобностью, можно. Но пока в России имеется такой большой "наличный" рынок, то традиционные переводы никуда не денутся, — подчеркнул эксперт. — Рынок гастарбайтеров, теоретически, можно было бы привести в порядок, всем выдать карточки и, условно говоря, "обелить" все стройки. Но мы понимаем, что это процесс не технический, он, скорее, политический, социально-экономический, долгий. И пока он не пришел к своему закономерному концу".

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Western Union с 1 апреля прекращает операции внутри России

По мнению Достова, когда это все-таки произойдет, системам денежных переводов придется как-то "мутировать", чтобы выжить. Он предположил, что они начнут предоставлять какие-то новые безналичные сервисы. "Например, удобные переводы, удобные приложения, какие-то интерфейсные вещи, более низкие комиссии по сравнению с рынком. Возможно — будут давать совмещение денежных переводов с функцией кредитования, выпуск каких-то специальных карт, ориентированных на гастарбайтеров. Там можно много чего придумать, это большой и интересный рынок", — подчеркнул Достов.

Как сообщил РБК, система моментальных денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Такое решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Помимо Western Union в России также действуют такие крупные платежные системы как "Золотая корона", "Юнистрим", Contact.

По данным Банка России, за 9 месяцев 2021 года объем переводов денежных средств без открытия счета физлицами составил 1,4 трлн рублей, из них в пользу физических лиц за пределы России было отправлено 55,9 млрд рублей.