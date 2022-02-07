МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Трансграничные денежные переводы с течением времени постепенно "переедут" на такие цивилизованные инструменты как переводы со счета на счет, с карты на карту и так далее, заявил агентству "Прайм" глава Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД) Виктор Достов. Если оплата труда иностранных трудовых мигрантов в РФ станет безналичной, системам моментальных денежных переводов без открытия счета придется трансформироваться, чтобы выжить, либо повторить судьбу системы переводов Western Union внутри России. Эксперт оценил последствия отказа Western Union от переводов по России

"Специализированные системы денежных переводов внутри России начинают постепенно вытесняться более многофункциональными банковскими и околобанковскими сервисами, — отметил эксперт. — Я думаю, что переводы с карты на карту и тому подобное "отъели" значительный кусок рынка у традиционных систем. И этот процесс будет только развиваться".

По словам Достова, уже сейчас интересными историями для систем денежных переводов внутри России могут являться совсем нишевые. "Условно говоря, кто-то переводит деньги бабушке в село, где нет банкомата, — указал он. — Либо же это переводы за рубеж. Хотя за границу уже можно переводить деньги с карты на карту".

При этом эксперт добавил, что этот процесс сейчас находится в гораздо более ранней стадии, чем внутри России. "Переводы с карты на карту освоили уже практически все жители нашей страны, но для переводов на зарубежные карты этот процесс запущен относительно недавно и им пользуется меньшее количество людей", — объяснил глава АЭД.

Он также отметил, что чисто безналичные переводы пока еще плохо работают на рынке иностранных трудовых мигрантов.

"Предположить, что когда-нибудь системы переводов без открытия счета полностью уйдут с рынка за ненадобностью, можно. Но пока в России имеется такой большой "наличный" рынок, то традиционные переводы никуда не денутся, — подчеркнул эксперт. — Рынок гастарбайтеров, теоретически, можно было бы привести в порядок, всем выдать карточки и, условно говоря, "обелить" все стройки. Но мы понимаем, что это процесс не технический, он, скорее, политический, социально-экономический, долгий. И пока он не пришел к своему закономерному концу". Western Union с 1 апреля прекращает операции внутри России

По мнению Достова, когда это все-таки произойдет, системам денежных переводов придется как-то "мутировать", чтобы выжить. Он предположил, что они начнут предоставлять какие-то новые безналичные сервисы. "Например, удобные переводы, удобные приложения, какие-то интерфейсные вещи, более низкие комиссии по сравнению с рынком. Возможно — будут давать совмещение денежных переводов с функцией кредитования, выпуск каких-то специальных карт, ориентированных на гастарбайтеров. Там можно много чего придумать, это большой и интересный рынок", — подчеркнул Достов.

Как сообщил РБК, система моментальных денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России. Такое решение было принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Помимо Western Union в России также действуют такие крупные платежные системы как "Золотая корона", "Юнистрим", Contact.

По данным Банка России, за 9 месяцев 2021 года объем переводов денежных средств без открытия счета физлицами составил 1,4 трлн рублей, из них в пользу физических лиц за пределы России было отправлено 55,9 млрд рублей.