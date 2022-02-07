МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ в своем традиционном обзоре "Развитие общественного транспорта в городах России" назвал топ-5 городов, которые реализуют самые перспективные проекты в сфере транспорта в 2022 году. Это Пенза, Южно-Сахалинск, Чита, Нижний Новгород и Челябинск, говорится в обзоре.

Пензе был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на 3,2 млрд рублей, значительная часть из которых пойдет на обновление подвижного состава общественного транспорта и создание государственного автотранспортного предприятия. На обновленной маршрутной сети Пензы и города- спутника Заречный будут работать порядка 500 единиц транспорта: 400 большого и 100 малого класса.

Южно- Сахалинск отмечен с большим проектом по обновлению подвижного состава. Как отмечают авторы обзора, в Сахалинской области заменят более 800 автобусов на современные электробусы к 2025 году (125 машин для Южно-Сахалинска будут приобретены в ближайшие два года). Качество услуг будет контролировать единый оператор. Работа по развитию перевозок будет вестись в рамках соглашений, заключенных с ВЭБ.РФ и Росатомом, а также с использованием федеральной поддержки по программе модернизации ГЭТ.

Создание единой системы общественного транспорта в Чите было анонсировано на площадке "Городских лабораторий" ВЭБ.РФ. Город активно развивает троллейбусное сообщение. Тут планируется построить две новые троллейбусные линии к пригородным микрорайонам Каштак и КСК. Как ожидается, проект получит федеральную поддержку в размере около 3 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология".

В Нижнем Новгороде комплексная транспортная реформа в городе включает четыре новые станции метро, обновление подвижного состава, реконструкцию и строительство новых трамвайных путей общей протяженностью 121 км, а также внедрение новой

транспортной схемы. Это должно разгрузить ключевые магистрали и повысить скорость движения на 30%, а также увеличить количество пересадок.

В Челябинске авторы транспортного обзора ВЭБ.РФ выделяют проект создания метротрама. Власти города накануне обнародовали уточненную схему строительства метро: на схеме указана подземная часть и ее стыковка с существующей трамвайной сетью. На следующем этапе будет опубликовано её наземное продолжение. Помимо этого, будет развиваться и троллейбусное сообщение.