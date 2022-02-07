Объем средств дольщиков на эскроу-счетах на 1 января составил 3 триллиона рублей
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем средств на эскроу-счетах в сфере долевого строительства на 1 января составил почти 3,1 триллиона рублей, сообщается в материалах Банка России.
Сумма средств, перечисленных застройщиком с "раскрытых" счетов эскроу, на начало прошлого месяца составила около 1,1 триллиона рублей, всего раскрыто более 300 тысяч счетов, отмечается в материалах.
Как указывается в них, общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных российскими банками и застройщиками, по итогам года достиг примерно 6,6 триллиона рублей.
Российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им недвижимости, а строить должны на банковские кредиты — так называемое проектное финансирование.
https://1prime.ru/finance/20220207/836010216.html