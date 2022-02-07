МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Объем средств на эскроу-счетах в сфере долевого строительства на 1 января составил почти 3,1 триллиона рублей, сообщается в материалах Банка России.

Сумма средств, перечисленных застройщиком с "раскрытых" счетов эскроу, на начало прошлого месяца составила около 1,1 триллиона рублей, всего раскрыто более 300 тысяч счетов, отмечается в материалах.

Как указывается в них, общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных российскими банками и застройщиками, по итогам года достиг примерно 6,6 триллиона рублей.

Российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им недвижимости, а строить должны на банковские кредиты — так называемое проектное финансирование.