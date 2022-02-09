МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Платежная система Mastercard снижает комиссии для переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в социальных сетях, которые будут зависеть от подключения к платформе Mastercard Transfer Hub, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, который Mastercard разослала банкам в январе. Эксперт оценил последствия снижения доли карт Visa и Mastercard в России

Подлинность документа, с которым ознакомилось издание, подтвердили три источника на платежном рынке, его получение РБК подтвердили в Почта Банке и банке "Зенит".

"Платежная система Mastercard с 23 апреля 2022 года изменит комиссии за денежные переводы с карты на карту между физическими лицами, которые будут зависеть от подключения банков к ее платформе Mastercard Transfer Hub. Этот сервис позволяет переводить денежные средства по простым идентификаторам — номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в социальных сетях", — пишет издание.

Отмечается, что Mastercard устанавливает нулевые комиссии для банков за подключение и использование Mastercard Transfer Hub, а также вводит комиссии за переводы, которые банк получателя должен будет платить банку отправителя.

"Если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%", — уточняет газета.

Два источника газеты уточняют, что ранее у платежной системы не было нулевых или сниженных комиссий за переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсети. Кроме того, по их словам, сейчас банки платят за обращение к Mastercard Transfer Hub, когда в переводе участвует их карта.

Mastercard смягчает условия для конкуренции с Системой быстрых платежей, запущенной ЦБ, сообщает газета со ссылкой на источники на рынке.

"Держатели карт могут самостоятельно зарегистрироваться в системе, но Mastercard рассчитывает, что банки будут включать этот пункт в договор при выпуске новых карт и автоматически присоединять всех клиентов к Mastercard Transfer Hub", — рассказал один из источников издания.

Сообщается, что представитель Mastercard отказался от комментариев.