МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Агентство Рейтер, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что Европейский регулятор подготавливает банки к возможной масштабной кибератаке на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В Кремле оценили влияние ситуации вокруг Украины на рынки

Один из источников заявил изданию, что "ЕЦБ во главе с Кристин Лагард находится в состоянии боевой готовности в связи с угрозой российской кибератаки". По его словам, регулятор провел опрос банков об их готовности к отражению кибератак.

Отмечается, что ранее ЕЦБ был сосредоточен на обычных мошенничествах, процветавших во время пандемии, но кризис на Украине переключил его внимание на кибератаки, которые якобы могут быть организованы из России.