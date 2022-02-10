МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Прекращение роста ипотечных ставок в России можно ожидать не раньше третьего квартала, а ждать их снижения в этом году и вовсе не стоит, сообщила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова. Эксперты указали, в каких городах резко подорожала ипотека на "вторичку"

"При прочих равных условиях прекращение роста ставок мы увидим не раньше третьего квартала 2022 года: ставки могут остановиться на достигнутом к концу первого полугодия уровне и продержаться какое-то время. Но пока даже этот сценарий выглядит оптимистично", — прогнозирует она.

Снижения ипотечных ставок, по мнению Носовой, в ближайшее время не произойдет. "В 2022 году ждать изменения тренда не стоит. Пока мы наблюдаем лишь продолжающееся повышение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России. Понижение возможно либо при внедрении льготных программ, в случае если государство решится компенсировать банкам-кредиторам часть процентной ставки, либо при нормализации экономической ситуации в стране", — полагает эксперт.

ЦБ весь прошлый год сражался с ростом цен в стране с помощью своего главного оружия — ключевой ставки, подняв ее за год с 4,25% до 8,5% годовых. На фоне очередного витка инфляции, разогнавшейся к 28 января до 8,82% в годовом выражении, большинство аналитиков ожидают очередного повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в эту пятницу.

Сбербанк, который занимает львиную долю ипотечного рынка в России, с февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и жилье на вторичном рынке на один процентный пункт — до 10,3%. ВТБ, который еще в начале января повысил ставки по ипотеке также до 10,3%, не исключил их дальнейшего роста после возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале.