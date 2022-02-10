МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) по итогам 2021 года выросла в 3 раза и составила 115 миллионов евро, сообщается в отчетности финансовой группы. Чистая прибыль Moller-Maersk выросла в 2021 году в шесть раз

В четвертом квартале 2021 года чистая прибыль SG Russia составила 13 миллионов евро, что на 18,2% выше показателя годичной давности.

Чистая прибыль от банковской деятельности SG Russia снизилась на 9,6% в 2021 году, составив 643 миллиона евро.

Чистая прибыль всей группы Societe Generale по итогам 2021 года составила 5,641 миллиарда евро против убытка в 258 миллионов евро годом ранее. Прибыль от банковской деятельности выросла на 16,7% — до 25,798 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 7,508 миллиарда евро, что выше прошлогоднего результата в 3,6 раза.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль группы выросла в 3,8 раза — до 1,787 миллиарда евро, прибыль от банковской деятельности — на 13,4%, до 6,62 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась в 2,5 раза в годовом выражении – до 1,969 миллиарда евро.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у нее работают универсальный Росбанк, а также страховая и лизинговая компании. У группы в стране также были ипотечный банк "Дельтакредит" и "Русфинанс банк" с фокусом на автокредитование, однако они были присоединены к Росбанку.